«Світло буде»: в ЄС заявили про передачу Україні «енергетичної» допомоги

Урсула Фон дер Ляєн запевнила, що ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії з Україною.

Європейський союз надасть Україні допомогу у сфері енергетики. Йдеться про 900 генераторів, повідомляє УНІАН.

«ЄС працює над збільшенням потоків електроенергії між Україною, Молдовою та рештою Європи. Ми також мобілізуємо 900 генераторів для електропостачання країни, включаючи її лікарні», – йдеться в повідомленні глави Єврокомісії Урсули Фон дер Ляєн у Twitter.

Крім того, вона заявила, що Україна отримає енергозберігаючі лампочки.

«І ми відправляємо мільйони енергозберігаючих лампочок. Ми з вами. Світло буде», – підсумувала чиновниця.

Проблеми зі світлом в Україні – що відомо

З 10 жовтня російські окупанти вже здійснили вже дев’ять ракетних атак і кілька хвиль ударів дронами по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Перша ракетна атака по української нфраструктуре була 10 жовтня, з тих пір по всій країні почалися аварійне вимкнення світло.

23 листопада втміненергетики заявили, що енергосистема України перейшла в режим повного блекаута. 5 грудня Москва знову вдарила по енергосистемі.

Далі послідували дві атаки дронів на Київ і область. Так, лише 19 грудня ворог випустив по Києву 23 безпілотники, але енергетичні об’єкти все одно постраждали.

Агентство Телевидения Новости