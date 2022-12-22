Психологи поліції надають підтримку мешканцям Салтівського та Немишлянського районів Харкова

Правоохоронці проводять індивідуальні консультації з громадянами, які переживають стресову ситуацію через збройну агресію рф, залишилися без даху або змушені тимчасово проживати в іншому місці.

Щоденно (за потреби) з 9:00 до 13:00 психологами Харківського районного управління поліції № 2 надається підтримка та допомога за адресами:

– м. Харків, проспект Героїв Харкова, 246 (Харківська загальноосвітня школа № 27);

– м. Харків, проспект Ювілейний, 52 (намет).

Контакті номери телефонів у випадку невідкладною психологічної підтримки знаходяться в «Пунктах Незламності».

Агентство Телевидения Новости