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Психологи поліції надають підтримку мешканцям Салтівського та Немишлянського районів Харкова
Правоохоронці проводять індивідуальні консультації з громадянами, які переживають стресову ситуацію через збройну агресію рф, залишилися без даху або змушені тимчасово проживати в іншому місці.
Щоденно (за потреби) з 9:00 до 13:00 психологами Харківського районного управління поліції № 2 надається підтримка та допомога за адресами:
– м. Харків, проспект Героїв Харкова, 246 (Харківська загальноосвітня школа № 27);
– м. Харків, проспект Ювілейний, 52 (намет).
Контакті номери телефонів у випадку невідкладною психологічної підтримки знаходяться в «Пунктах Незламності».