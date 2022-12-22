Синоптики прогнозують теплу п’ятницю по всій Україні

Перед вихідними, 23 грудня, в Україні очікується тепла погода. Місцями пройдуть дощі та мокрий сніг. Про це розказала синоптик Наталка Діденко.

«П’ятниця в Україні буде теплою», – сказала вона. Про це повідомляє УНІАН.

За її даними, завтра температура повітря в Україні становитиме +3…+6 градусів, на північному сході 0…+3 градуси, у південній частині повітря прогріється до +5…+9, а в Криму потеплішає до +10…+12 градусів.

«Невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, більш ймовірний у західних областях та на півночі України», – спрогнозувала вона. На решті території переважатиме суха погода, проте можливі вологі тумани.

Агентство Телевидения Новости