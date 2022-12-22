Як зігрітися безпечно: «Харківські теплові мережі» проводить навчання з використання буржуйок та генераторів

Програма підготовки пічника складається з 20 пунктів, серед яких – влаштування димоходу, перша допомога при отруєнні чадним газом тощо.

В Слобідській філії КП «ХТМ» зазначили, що для того, аби запобігти накопиченню чадного газу в приміщенні, необхідно передбачити примусову та пасивну вентиляцію. Оскільки у багатоквартирних будинках таких умов немає, використовувати буржуйки у квартирах заборонено.

Крім того, на підприємстві розповіли про бензинові та дизельні генератори. Як пояснив начальник електрогосподарства Основ’янської філії Сергій Борщ, розміщувати генератор з двигуном внутрішнього згоряння на балконі – недоцільно. Крім того, якщо неправильно обладнаний ввід у квартиру, відсутній рубильник, є неякісні чи несправні автоматичні перемикачі, або людина забула перевести прилад з одного положення в інше – при ввімкненні генератора можна пошкодити мережу та електричні прилади.

Агентство Телевидения Новости