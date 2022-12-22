Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 17:29
Просмотров: 39

Прокуратура розслідує понад 10 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів окупантів на Харківщині

Прокуратура розслідує понад 10 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів окупантів на Харківщині

Харківські прокурори здійснюють процесуальне керівництво у понад 10 тисячах кримінальних провадженнях, досудове розслідування яких здійснюється слідчими органів безпеки та Національної поліції, за фактами скоєння воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних з виправдовуванням збройної агресії рф, з яких 98 % – це порушення законів та звичаїв війни.

Із вказаної кількості злочинів 7164 пов’язані з нападами чи бомбардуваннями будь-якими засобами цивільної інфраструктури, 87 – вбивствами, 315 – незаконним позбавленням волі, 1704 – мародерствами, 7 – зґвалтуваннями.

Прокурорами здійснюється процесуальне керівництво у кримінальних провадженнях за фактами загибелі 1682 та поранення 2580 цивільних осіб. Із вказаної кількості встановлено загибель 74 та поранення 200 дітей.

Також прокурори керують досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях за фактами повного або часткового руйнування майже чотирнадцяти з половиною тисяч об’єктів, з яких 3291 – це багатоповерхові будинки, 5410 – приватні житлові будинки, 356 – заклади культури, 268 – заклади охорони здоров’я. Постраждали також промислові підприємства, заклади освіти, спорту та інші об’єкти.

Прокурори разом зі слідчими та експертами провели ексгумацію 603 тіл цивільних осіб, які загинули від дій окупантів, у тому числі виявлених у місці масового поховання у м. Ізюмі.

Також здійснюється процесуальне керівництво у 20 кримінальних провадженнях за фактами вивезення зерна та техніки військовослужбовцями рф, знищення майнових комплексів зернових терміналів, елеваторів та посівів зернових культур.

У справах за фактами вчинення воєнних злочинів та злочинів, пов’язаних з виправдовуванням збройної агресії рф, повідомлено про підозру 80 особам, у тому числі 18 військовослужбовцям країни-агресора, найманцям приватної військової компанії та учасникам незаконного збройного формування так званої «ДНР».

Як приклад, повідомлено про підозру чотирьом окупантам – двом найманцям приватної військової компанії та двом військовослужбовцям зс рф за фактом катування трьох учасників АТО, стосовно яких здійснювалось фізичне та психологічне насильство, їх утримували в ямі без води та їжі.

До суду направлено обвинувальні акти стосовно 51 особи, з яких 36 вже засуджено.

Як приклад, двох військовослужбовців збройних сил рф, а саме – навідника та водія-заряджаючого БМ-21 «Град», які вранці 24 лютого з території Бєлгородської області завдали артилерійські удари по громадській інфраструктурі Дергачівського району, засуджено до одинадцяти з половиною років позбавлення волі.

Дії російських військових спрямовані на одне – знищення українського народу та української державності. Прокурори продовжують системну роботу з метою покарання та притягнення до кримінальної відповідальності усіх винних. Кожен, хто був причетний до цього, обов’язково понесе покарання за вчинені звірства.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 