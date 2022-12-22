Місто майбутнього: Норман Фостер показав генеральний план відбудови Харкова (відео)

Понад 100 робочих зустрічей, ретельне вивчення особливостей ландшафтів, промисловості, історичної та культурної спадщини мегаполісу, аналіз найкращих світових проєктів. Міжнародна команда фахівців, яку очолює британський архітектор Норман Фостер декілька місяців розробляли генеральний план відбудови Харкова, повідомляють «Харьковские Известия».

За час війни в Україні – місто чи не найбільше постраждало від російських обстрілів. 150 тисяч людей залишилося без домівок, близько 500 будинків взагалі не підлягають відновленню, а 4,5 тисячі багатоповерхівок пошкодженні різною мірою. 109 зруйнованих шкіл, стільки ж – дитсадків, а також понад півсотні пошкоджених ворожими снарядами медустанов. Такими є наслідки російської агресії в Харкові.

Та міський голова Ігор Терехов давно запевнив, що Харків відбудують, зроблять сучаснішим та більш технологічним. І 4 квітня, на форумі мерів ООН у Женеві, звернувся до британського архітектора з проханням допомогти з реконструкцією міста.

Ігор Терехов, харківський міський голова

Не мне вам говорить, что 24 февраля этого года российский агрессор и наши враги постоянно обстреливают инфраструктуру, жилые районы города Харькова. Тем не менее, мы с верой, надеждой и оптимизмом смотрим в будущее. И я безмерно благодарен вам за то, что вы взялись за такое нелегкое, но необходимое дело – это создание генерального плана Харькова.

Відкриті простори, використання скла, металу, а також – багатофункціональність – це те, чим вирізняються проєкти Нормана Фостера. Серед його найвідоміших робіт – хмарочос у Лондоні, віадук Мійо на півдні Франції й Apple Park – штаб-квартира компанії Apple у Каліфорнії. Та сам архітектор вважає, що саме відбудова Харкова стане найважливішим проєктом у його кар’єрі.

Норман Фостер, архітектор

Для мене, чому цікаво працювати з Харковом, бо це – незвична комбінація культури, науки і промисловості. Це буває рідко.

Вперше деталі генплану Фостер розкриває на зустрічі із Ігорем Тереховим. «Спадщина», «промисловість», «житло», «науковий квартал» та «річки» – це основні частини проєкту. Все розробляли спільно з найкращими харківськими архітекторами та фахівцями. Як зазначає Фостер, під час реконструкції збережуть всі історичні особливості міста, але реалізують і найкращі св ітові проєкти, перевірені часом. Та першочергове завдання – відбудова житла. Архітектор зазначає: провели опитування серед містян, аби зрозуміти, що вони хотіли б змінити у своїх домівках. В анкетуванні вже взяли участь більше 16 тисяч людей.

Норман Фостер, архітектор

Більшість були задоволені своїм житлом, але були моменти щодо того, як вони хотіли вдосконалити райони, де вони мешкають. Багато людей казали, що складно добиратися кудись. Але я можу поділитися досвідом, як можна жити в одному районі. Де вся інфраструктура в одному місці, поряд.

Усі будинки можна відреконструювати, наблизити їх до європейських стандартів – зробити сучасними та енергоефективними. Роботи зможуть проводити навіть без виселення людей. Також Норман Фостер згадує: ще у квітні мер попросив зробити акцент на науці та її поширенні. Тоді замислилися над створенням об’єкту, де вона активно розвиватиметься. Врешті, вирішили, що найкраще місце для наукового парку – територія ринку «Барабашово».

Норман Фостер, архітектор

Чому? По-перше транспортна інфраструктура. Такого хабу, як там, немає ніде в місті. Враховуючи, що більшість майданчиків ринку знищено, – це дало нам таку картинку. Ми повинні створити місце з університетами, з будинками, із місцями для відпочинку, із зеленою зоною. Ну, і, звичайно, із ринком. Він там має бути.

Цей парк привертатиме увагу багатьох фахівців і навіть туристів, – запевняє Фостер. А також – розвиватиме високотехнологічну промисловість, центри дослідження та стартапи. Це стане основою пілотного дослідження, поштовхом до відновлення індустріальної бази міста. А одну з головних споруд наукового парку відбудують за проєктом самого Фостера.

Ігор Терехов, харківський міський голова

Те, що ми зараз обговорили з Фостером, те, яким він бачить генплан міста Харкова – це вражає. І я хочу, щоб ми створили все це і після нашої перемоги ми будемо відновлювати інфраструктуру міста Харкова і багато нового ще з’явиться в місті Харкові. Це – місто майбутнього.

Крім того, у планах перетворити 6-кілометрову смугу між річками Харків та Немишля на екологічний, пішохідний та велосипедний простір.

Джерело: «Харьковские известия»

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