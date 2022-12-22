Поїзд Святого Миколая сьогодні зустрічали в Ізюмі та Балаклії

«Залізна резиденція» Святого Миколая прибула спецпоїздом Укрзалізниці до деокупованих міст Харківщини – Балаклії та Ізюму.

В Балаклії на святковий потяг чекали понад 200 дітей, усі отримали позитивні емоції та подарунки від Миколая та його помічників.

Малеча та дорослі побачили справжнє театралізоване дійство у спеціально облаштованому до свята вагоні.

Після Балаклії «Поїзд Святого Миколая» попрямував в Ізюм.

Агентство Телевидения Новости