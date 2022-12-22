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Поїзд Святого Миколая сьогодні зустрічали в Ізюмі та Балаклії
«Залізна резиденція» Святого Миколая прибула спецпоїздом Укрзалізниці до деокупованих міст Харківщини – Балаклії та Ізюму.
В Балаклії на святковий потяг чекали понад 200 дітей, усі отримали позитивні емоції та подарунки від Миколая та його помічників.
Малеча та дорослі побачили справжнє театралізоване дійство у спеціально облаштованому до свята вагоні.
Після Балаклії «Поїзд Святого Миколая» попрямував в Ізюм.