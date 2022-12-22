Прокурори ексгумували трупи матері та сина, які загинули під час ворожого обстрілу

22 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), провели ексгумацію двох трупів.

Встановлено, що 15 березня у с. Руська Лозова Харківського району 77-річна жінка та її 61-річний син перебували на території власного подвір‘я.

У цей час російські військові почали обстрілювати село: мати і син загинули на місці.

Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Слідчі дії проводились спільно зі слідчими ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости