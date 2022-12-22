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Прокурори ексгумували трупи матері та сина, які загинули під час ворожого обстрілу

Прокурори ексгумували трупи матері та сина, які загинули під час ворожого обстрілу

22 грудня прокурори Дергачівської окружної прокуратури Харківської області спільно зі слідчими поліції в рамках кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України), провели ексгумацію двох трупів.

Встановлено, що 15 березня у с. Руська Лозова Харківського району 77-річна жінка та її 61-річний син перебували на території власного подвір‘я.

У цей час російські військові почали обстрілювати село: мати і син загинули на місці.

Наразі трупи направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Слідчі дії проводились спільно зі слідчими ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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