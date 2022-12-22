На Харківщині під вогнем окупантів залишаються 12 населених пунктів

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 22 грудня. 302 доба війни.

Протягом доби російські окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, а також здійснили близько 15 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, включаючи нічний обстріл цивільної інфраструктури міста Марганець Дніпропетровської області. Вдень ворог обстріляв Часів Яр Донецької області, де є жертви серед мирного населення.

На Слобожанському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Шевченка, Стрілеча, Нескучне, Тернова, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Строївка та Куп’янськ Харківської області.

На Куп’янському напрямку ворог обстріляв райони Новомлинська, Крохмального і Берестового Харківської області та Новоселівського та Стельмахівки на Луганщині.

20 грудня цього року Сили оборони завдали удару по скупченню живої сили противника в районі Миколаївки Скадовського району Херсонської області. В результаті нього уражено до 140 військовослужбовців російських окупаційних військ та знищено 8 вантажних автомобілів Камаз з боєприпасами.

За уточненою інформацією, в результаті ураження 20 грудня польового аеродрому ворога в районі Каховки Херсонської області окупанти втратили до 150 осіб вбитими та близько 50 – пораненими. Знищено до 20 одиниць військової техніки різного типу.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за добу уразили пункт управління, 2 склади боєприпасів та 3 райони зосередження живої сили противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости