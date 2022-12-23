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Гараж та дах приватного будинку: пожежі через обстріли за добу

Гараж та дах приватного будинку: пожежі через обстріли за добу

За добу з 22 по 23 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 16 оперативних виїздів, з яких:

4 – на ліквідацію пожеж, 2 з яких спричинили ворожі обстріли;

6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Пожежі, спричинені обстрілами з боку окупантів, трапилась в Чугуївському та Куп’янському районах Харківщини. Горіли гараж на території приватного домоволодіння та дах житлового будинку.

4 рази рятувальники виїздили на перевірку після ворожого артобстрілу м. Куп’янська та м. Вовчанська. Окупанти пошкодили господарчий блок на території лікувального закладу, покрівлю приватної оселі. Пожежі не трапилось. Постраждало 5 чоловік.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 60 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська рятувальники доставили 16 тонн питної води.

Агентство Телевидения Новости

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