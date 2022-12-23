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В Ізюмському районі на вибуховому пристрої у лісі підірвався чоловік

В Ізюмському районі на вибуховому пристрої у лісі підірвався чоловік

Цієї доби окупанти завдавали по Харківщині ракетних та артилерійських ударів. Завдяки роботі сил ППО, наслідки не критичні, повідомили в ХОВА.

Росіяни обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Чугуївського, Куп‘янського, Ізюмського районів.

У Вовчанській громаді горіли гаражі, внаслідок влучань пошкоджений господарчий блок Центральної районної лікарні.

Отримали поранення 4 працівників райлікарні – 3 чоловіків та 1 жінки. Ще один чоловік 62 років також отримав осколкові поранення. Усі постраждалі в середньому стані, загроз життю немає.

Обстріли окупантів зруйнували житловий будинок у Куп‘янську, ще в одному домоволодінні виникла пожежа. Без постраждалих.

Залишаться високою мінна небезпека. У Протопопівці Ізюмського району на вибуховому пристрої у лісі підірвався 25-річний чоловік. Він госпіталізований з пораненнями, стан середній.

Підрозділи Сил оборони України відбили атаку російських окупантів в районі села Хатнє. Наші Збройні Сили України тримають позиції та продовжують захищати Харківщину.

Агентство Телевидения Новости

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