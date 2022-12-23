Переїхав пішохода трактором та кинув помирати: водія засудили на 5 років

У вересні цього року поблизу с. Крупчине Богодухівського району чоловік, керуючи трактором у нетверезому стані, рухаючись заднім ходом, наїхав на пішохода. Чоловік на той час перебував позаду трактора.

Після цього винуватець ДТП, не надавши постраждалому будь-якої допомоги, поїхав з місця злочину.

Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Богодухівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним чоловіка за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння, що спричинило смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України), та за фактом залишення в небезпеці (ч. 1 ст. 135 КК України).

21 грудня суддя Богодухівського районного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 5 років.

Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости