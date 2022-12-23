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Публічно заперечувала збройну агресію рф та бажала смерті українцям: встановлено чергову колаборантку

Публічно заперечувала збройну агресію рф та бажала смерті українцям: встановлено чергову колаборантку

За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 24-річній дівчині за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).

За даними дізнання, мешканка смт Шевченкове Куп’янського району активно та публічно підтримувала дії країни-агресора проти України.

Підозрювана повторювала кремлівські наративи та додавала, що «нас пришли освобождать, чтобы лучше жилось».

Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.

Агентство Телевидения Новости

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