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Публічно заперечувала збройну агресію рф та бажала смерті українцям: встановлено чергову колаборантку
За процесуального керівництва Куп’янської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 24-річній дівчині за фактом колабораційної діяльності (ч. 1 ст. 111-1 КК України).
За даними дізнання, мешканка смт Шевченкове Куп’янського району активно та публічно підтримувала дії країни-агресора проти України.
Підозрювана повторювала кремлівські наративи та додавала, що «нас пришли освобождать, чтобы лучше жилось».
Дізнання проводять дізнавачі Куп‘янського РВП ГУНП в Харківській області.