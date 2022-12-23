В Харківобленерго склали графік відключень на наступний тиждень
Про наявність нового графіка відключень електроенергії з 26 грудня по 1 січня повідомили в Харківобленерго.
Перелік адрес, де вимикатимуть світло, можна переглянути за посиланням.
Стабілізаційні відключення відбуваються лише після розпорядження НЕК Укренерго. Тому графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час вимкнень, або ж вимикатимуть не всіх. Внаслідок постійних ворожих атак перелік адрес у кожній з черг може змінюватись.
У графіку погодинних відключень 12 черг:
1 черга 18:00 – 21:00;
2 черга 19:00 – 22:00;
3 черга 07:00 – 10:00;
4 черга 08:00 – 11:00;
5 черга 09:00 – 12:00;
6 черга 10:00 – 13:00;
7 черга 11:00 – 14:00;
8 черга 12:00 – 15:00;
9 черга 13:00 – 16:00;
10 черга 14:00 – 17:00;
11 черга 15:00 – 18:00;
12 черга 17:00 – 20:00.
Дізнатися, коли відбуватимуться відключення, можна на сайті Харківобленерго або за посиланням https://kharkiv.energy-ua.info/