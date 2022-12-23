В Харківобленерго склали графік відключень на наступний тиждень

Про наявність нового графіка відключень електроенергії з 26 грудня по 1 січня повідомили в Харківобленерго.

Перелік адрес, де вимикатимуть світло, можна переглянути за посиланням.

Стабілізаційні відключення відбуваються лише після розпорядження НЕК Укренерго. Тому графіки погодинних відключень можуть застосовувати не в повному обсязі, тобто може бути зменшений час вимкнень, або ж вимикатимуть не всіх. Внаслідок постійних ворожих атак перелік адрес у кожній з черг може змінюватись.

У графіку погодинних відключень 12 черг:

1 черга 18:00 – 21:00;

2 черга 19:00 – 22:00;

3 черга 07:00 – 10:00;

4 черга 08:00 – 11:00;

5 черга 09:00 – 12:00;

6 черга 10:00 – 13:00;

7 черга 11:00 – 14:00;

8 черга 12:00 – 15:00;

9 черга 13:00 – 16:00;

10 черга 14:00 – 17:00;

11 черга 15:00 – 18:00;

12 черга 17:00 – 20:00.

Дізнатися, коли відбуватимуться відключення, можна на сайті Харківобленерго або за посиланням https://kharkiv.energy-ua.info/

Агентство Телевидения Новости