На Харківщини поранено 5 громадян, зруйновані цивільні об’єкти: поліція показала наслідки обстрілів

Під ворожий вогонь потрапили населені пункти прикордонних районів області.

22 грудня військові рф вдарили по місту Вовчанську зі ствольної артилерії. Пошкоджень зазнали приватні будинки, приміщення вовчанської центральної лікарні, заклад торгівлі та комунальні комунікації.

Осколкові поранення отримали чотири працівники лікарні та один мешканець Вовчанська.

Протягом доби окупанти наносили удари по населених пунктах Куп’янщини.

В результаті обстрілів кількох селищ зафіксовані пошкодження приватних будинків та господарчих споруд місцевого населення.

Ввечері ракетної атаки зазнало місто Куп’янськ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватні домоволодіння.

За фактами порушення законів та звичаїв війни слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости