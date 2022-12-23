Святий Миколай завітав на Харківщину: як зустрічали казковий потяг в Ізюмі

Казковий потяг проїхав Харківщиною: Святий Миколай подорожує звільненими містами України. Після Балаклії спецпоїзд зупинився в Ізюмі. Для дітей влаштували виставу та показали пересувну резиденцію Святого Миколая, яку облаштували в одному з вагонів.

Щоб покликати Миколая, що треба казати? Святий Миколаю, я тебе чекаю! Зіграємо? Так!

Це спільний проєкт Укрзалізниці”, UNICEF та Міністерства соцполітики. Організатори очікували близько півсотні дітей, але прийшло втричі більше.

Євген Іванов, заст. нач. Харківської обласної військової адміністрації

Хочу нагадати, що до війни в Ізюмі мешкало 7 тисяч дітей, зараз їх 1800. І загалом по району така ж картина, є відтік населення. Але разом з такою потужною командою всередині країни і за допомогою іноземних партнерів ми будемо докладати зусиль, щоб повернути життя в це чудове місто.

Перед Ізюмом Святий Миколай зупинявся в селищи Занки та Балаклії де роздавав малечі подарунки.

Софія, Вероніка

Канцтовари, копірки, зошити… Все, що необхідно для навчання. Велике дякуємо Миколаю.

Олена

Дуже велике свято для дітей влаштували, радість дітям зробили, подарували подарунки.

Степан Масельський, нач. Ізюмської РВА

Бачите, скільки дітей. Діти, які були більш ніж пів року під окупацією, без дитинства. Вони не ходять до дитячих садків, не ходять в школи.

Із Укрзалізницею Святий Миколай подорожує деокупованими територіями Донецької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей з 19 грудня.





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