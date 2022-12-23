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“Пункти незламності”: на декуованих територіях їх все більше

“Пункти незламності”: на декуованих територіях їх все більше

У деокупованому Ізюмі працюють 4 «Пункти Незламності»

Приміщення оснащені генераторами, мають запас продуктів харчування та медикаментів. До «Пунктів Незламності» подали централізоване опалення. На випадок аварій є буржуйки та дрова, аби люди мали змогу обігрітися. 

«Червоний Хрест» передав меблі і продукти харчування саме для цього Пункту. Бракує тільки Starlink, щоб він був повністю оснащений. Ми чекаємо на них, невелику партію. І сподіваємось, що майже всі «Пункти Незламності» по Харківській області будуть мати Starlink і доступ до Інтернету», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов. 

Одночасно такий «Пункт Незламності» може вмістити до 100 людей. Нині у місті є світло. Тож, розповідають місцеві, до Пункту ходять, аби обігрітися та поспілкуватися із сусідами. 

«Зараз у будинках майже все є – вода, тепло, газ і світло. Люди ходять, але не багато. Ми тут у холодні дні гріємось та із сусідами спілкуємось. Пункт оснащений усім необхідним. Зручно та спокійно», – розповідає місцевий житель Олександр Шидловський. 

Нагадуємо, що на Харківщині вже облаштовано 305 «Пунктів Незламності», готових до цілодобової роботи. Знайти найближчий можна на сайті nezlamnist.gov.ua або за допомогою чат-боту @nezlamnistbot.

За тиждень Пунктами Незламності скористалися понад 62 000 громадян. Це вже всеукраїнська статистика від Офісу Президента

Агентство Телевидения Новости

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