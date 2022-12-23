Гроші не на потреби українських військових, а собі у кишеню — прокурори у суді довели вину псевдоволонтера

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Лозівської окружної прокуратури Харківської області суд визнав винним 29-річного чоловіка за фактом шахрайства (ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України).

Війна стала «золотими жнивами» для шахраїв, які видають себе за волонтерів та наживаються на бідах українців.

Так, прокурори у суді довели, що протягом квітня цього року мешканець м. Лозова розміщав оголошення на сайті про нібито збір коштів для придбання обладнання військовослужбовцям ЗСУ. Насправді, чоловік не планував це робити, гроші він хотів використати у власних цілях.

Правоохоронці встановили 54 епізоди незаконної діяльності «волонтера». На свій рахунок чоловік отримав від небайдужих людей понад 50 тисяч гривень.

22 грудня суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області виніс обвинувальний вирок. Чоловіку призначено покарання у виді 4 років 6 місяців позбавлення волі. Наразі триває строк на апеляційне оскарження.

Агентство Телевидения Новости