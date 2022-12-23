Вулиця Янгола може з’явитися в Ізюмі, де загинуло понад 50 людей

В Ізюмі обиратимуть нову назву для вулиці Першотравнева, де у березні під завалами будинку після обстрілу РФ загинули близько 50 людей.

Про це Суспільне Харків розказав заступник міського голови Ізюма Володимир Мацокін.

За його словами, назву вулиці хочуть зробити такою, щоб вона поєднувала три ідеї — смуток, пам’ять і майбутнє.

“Ми звернулися до громадян, вони дали нам пропозиції. Це повинно бути поєднання смутку, пам’яті, але водночас і націленості на майбутнє. Я думаю, що багато задач для нас ще стоїть щодо увічнення пам’яті тих людей, які там загинули безвинно. Вони є жертвами агресії”, — говорить Мацокін.

За його словами, міська топонімічна комісія обере до 6 назв та запитає думки жителів Ізюма.

“Ми попросимо, щоб люди проголосували, тому що є пропозиції, які мені подобаються. Наприклад, вулиця Пам’яті, вулиця Янгольска, вулиця Янгола”, — каже Володимир Мацокін.

Агентство Телевидения Новости