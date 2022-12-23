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На Закарпатті затримано харків’янина, який йшов через кордон

У Закарпатті  правоохоронці викрили мешканця Харківської області на організації незаконного перетину через кордон осіб призовного віку.

Як повідомили в поліції Закарпаття,  встановлено, що 31-річний чоловік не лише сам планував незаконно покинути межі країни, а й підшукав собі для цього ще одного клієнта – 37-річного харків’янина.

Останній, за попередньою домовленістю, приїхав для цього на Закарпаття та передав організатору наперед обумовлену плату – 1000 доларів США.

Для того, щоб організувати безперешкодний перехід кордону, організатор схеми намагався домовитися про сприяння у цьому з інспектором прикордонної служби.

У поліції зазначають, що 21 грудня чоловік зустрівся з військовослужбовцем прикордонної служби в лісовому масові поблизу Ужгорода та запропонував йому за грошову винагороду надати інформацію про місця розташування прикордонних нарядів та посприяти йому та його клієнтові потрапити до Словаччини в обхід пунктів пропуску.

Агентство Телевидения Новости

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