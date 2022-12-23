У Харкові одинокі матері можуть отримати грошову допомогу від ООН

У Харкові почали оформлювати заявки на отримання грошової допомоги для одиноких матерів від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Для подання заявки на отримання виплат жінкам необхідно звернутися до управління соціального захисту населення, де видають QR-коди.Як зазначила завідувач сектором державних пільг та гарантій відділу персоніфікованого обліку отримувачів пільг у Немишлянському районі Наталя Моцик, одинокі матері – це жінки, які не перебувають у шлюбі, і у свідоцтві про народження їхніх дітей батько вказаний зі слів матері. За її словами, такі жінки мають відповідний витяг із Сімейного кодексу України (ст. 135), і при поданні заяви на отримання допомоги від ООН їм необхідно звернутися особисто.Крім того, за гуманітарною допомогою одинокі матері можуть звертатися за тел.: 15-35.

Агентство Телевидения Новости