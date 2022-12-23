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РФ вивела кораблі-носії крилатих ракет в Чорне море

“У Чорному морі на бойовому чергуванні перебувають 9 ворожих кораблів, з них 1 носій крилатих ракет “Калібр”. Загальний залп становить 4 ракети”, – йдеться в повідомленні.

Крім того, два військові кораблі знаходяться в Азовському морі, але про наявність у них на озброєнні “калібрів” не повідомляється.

Також зафіксовано присутність в Середземному морі одразу дев’яти російських кораблів, з яких п’ять є носіями ракет “Калібр”. Їх сумарний залп потенційно становить 72 ракети.

Слід зазначити, що востаннє про появу в Чорному морі ракетних кораблів, озброєних “Калібрами”, українські військові повідомляли перед масованим ракетним ударом 16 грудня.

Агентство Телевидения Новости

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