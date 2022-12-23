Світовий банк дає Україні 100 млн позики на охорону психічного здоров’я

Міністерство охорони здоров’я України та Світовий банк підписали угоду про позику у розмірі 100 млн євро. Їх спрямують проєкт “Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя” (НЕАL).

Про це повідомили в МОЗ, інформує Цензор.НЕТ.

“Сьогодні міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко та директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Аруп Банерджі підписали угоду про позику у розмірі 100 млн євро та угоду про безповоротний грант 10 млн доларів США від Глобального фінансового фонду. Ці кошти забезпечать початкове фінансування проєкту, загальна вартість якого становитиме 500 мільйонів доларів США”, – йдеться у повідомленні.

Як зазначається, проєкт включатиме заходи із задоволення нових та невідкладних потреб у сфері охорони психічного здоров’я та реабілітації. Зокрема, будуть профінансовані заходи, спрямовані на впровадження ефективних послуг з реабілітації та послуг у сфері психічного здоров’я’.

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