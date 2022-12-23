Євгена Малолетку визнали найкращим фотографом 2022 року за версією The Guardian

Він був членом команди Associated Press та автором найбільш яскравих фото про війну в Україні, йдеться на сторінці видання.

На початку року Євген документував події у Казахстані, але повернувся у січні додому через зростання загрози вторгнення росіян.

Спершу він базувався у Харкові: знімав моменти підготовки до бойових дій на фоні відносно мирного життя поблизу кордону з країною-агресором.

Коли ж ризик розгортання війни став значним, команда Associated Press у складі Малолєтки, Мстислава Чернова і Василиси Степаненко виїхала до Маріуполя.

Вони прибули у місто за годину до початку повномасштабного вторгнення.

Впродовж 20 днів команда фіксувала злочини Росії, але вимушена була поїхати через те, що окупанти почали розшукувати фотографів.

Після Маріуполя Євген продовжив працювати у гарячих точках: в Харкові, Ізюмі, Херсоні.

Нагадаємо, у жовтні роботи Чернова і Малолєтки з Маріуполя відзначили премією на французькому конкурсі.

А у травні Малолєтка та Чернов стали лауреатами Премії імені Георгія Ґонґадзе.

Агентство Телевидения Новости