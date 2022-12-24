Рашисти готовлять нові ракетні удари на свята, – Президент

Російські агресори можуть завдати нових ракетних ударів по Україні в новорічні свята. Про це сказав президент Володимир Зеленський у відеозверненні в п’ятницю, 23 грудня:

У святковий час, що наближається, російські терористи можуть знову активізуватися. Вони зневажають християнські цінності та будь-які цінності взагалі. Тому, будь ласка, зважайте на сигнали повітряної тривоги, допомагайте одне одному та бережіть одне одного

Зеленський також звернувся до громадян Росії та наголосив, що вони мають ясно розуміти, що терор ніколи не залишається без відповіді:

Бачимо перспективи на фронті. Готуємося до різних варіантів дій держави-терориста, бачимо її наміри. І будемо відповідати

Окрім цього, президент розповів, що провів засідання Ставки головнокомандувача, на якій окреслили подальші військові цілі:

Завдання наші незмінні. Це звільнення нашої землі. Безпека для людей. Відновлення нашої країни після російських ударів. Це компоненти української перемоги, яку ми наближаємо крок за кроком

Агентство Телевидения Новости