Новий Генплан Харкова розробляється без бюджетного фінансування

Генеральний план розвитку міста Харкова створюється виключно коштом сім’ї британського архітектора Нормана Фостера.

Про Харківський міський голова Ігор Терехов. За його словами, із міського бюджету коштів на це не виділяли.

«Я дуже вдячний Норману Фостеру, його фундації, сім’ї. Сьогодні ми жодної копійки бюджетних коштів не витратили. Це потужна людина, яка розуміє, що під час війни ми маємо інші турботи, є на що витрачати гроші. І тому за рахунок власних коштів він робить Генеральний план Харкова», – повідомив Ігор Терехов.

Щодо реалізації проєкту, то структура його фінансування буде різновекторною. За словами мера, міська влада вже веде переговори з міжнародними фінансовими інституціями, зокрема європейськими банками. Також частину коштів виділятимуть з бюджету міської територіальної громади.

Агентство Телевидения Новости