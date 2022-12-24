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Обійняв посаду «старости» та розселяв російських солдат у домівки місцевих — правоохоронці встановили чергового поплічника окупантів

Обійняв посаду «старости» та розселяв російських солдат у домівки місцевих — правоохоронці встановили чергового поплічника окупантів

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 40-річному чоловіку за фактом добровільного зайняття посади, пов’язаної з виконаниям організаційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади в окупаційній адміністрації держави-агресора (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

За даними слідства, у с. Кочубеївка місцевий мешканець погодився на пропозицію російських загарбників та обійняв посаду «старости». 

Псевдопосадовець намагався усіляко догодити кураторам. Так, він розселяв російських військовослужбовців у будинки селян. Крім того, колаборант організовував видачу гуманітарної допомоги від держави-агресорки, створюючи «турботу» від російської влади. 

Поплічник окупантів втік на територію країни-агресора у супроводі російських військових. Наразі вирішується питання про оголошення підозрюваного у розшук. 

Прокуратура продовжує боротьбу з внутрішніми ворогами держави. Запевняємо: втекти від правосуддя не вийде у жодного колаборанта та зрадника.

Досудове розслідування проводить СВ ВП №3 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників Управління СБУ в Харківській області та 4-ого прикордонного загону Державної прикордонної служби України.

Агентство Телевидения Новости

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