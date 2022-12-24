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Поліція забезпечила евакуацію громадян з прифронтових населених пунктів Харківщини

Поліція забезпечила евакуацію громадян з прифронтових населених пунктів Харківщини

Помічник начальника ГУНП з гуманітарних питань В’ячеслав Марков разом з евакуаційною командою Червоного хреста України та Куп’янським осередком Червоного хреста евакуювали пенсіонерів та осіб з обмеженими можливостями, що проживали у селах Кислівка, Петропавлівка, Кучерівка, Берестове та Ківшарівка Куп’янського району Харківської області.

Громадянам надали безкоштовне соціальне житло у Харкові. Вони отримують медичне обслуговування та триразове харчування.

Агентство Телевидения Новости

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