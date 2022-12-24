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Розвідданих про неминуче вторгнення з Білорусі немає, – Буданов

Розвідданих про неминуче вторгнення з Білорусі немає, – Буданов

Наразі немає розвідданих про неминучу загрозу вторгнення з Білорусі, хоча повністю таку можливість виключати не можна. Поки що армія РФ намагається тримати в напруженні українські війська біля північного кордону.

Про це начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив в інтерв’ю The New York Times, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, Росія за допомогою активності у Білорусі намагається переконати Україну тримати війська на півночі. Наприклад, РФ влаштовує “каруселі” – возить солдатів потягом у бік українського кордону, а потім відвозить їх назад.

“Все це – елементи кампаній із дезінформації”, – вважає глава ГУР.

Довгострокові ризики зберігаються, визнав Буданов. Однак жодні розвіддані не вказують на безпосередню загрозу.

За його словами, російські війська не вишикувані в штурмові порядки. Мобілізовані навчаються в Білорусі перед відправленням на Донбас, але на навчальних полігонах не вистачає справної техніки для атаки.

Загроза вторгнення з півночі не є неминучою, хоча її не можна виключати, зазначив глава ГУР.

“Було б неправильно скидати з рахунків таку можливість. Але також неправильно говорити, що у нас є якісь дані, які б підтверджували її існування”, – сказав Буданов.

Також не означають підготовку до вторгнення обстріли прикордоння Харківської та Сумської областей, сказав начальник розвідки. Російські війська тут також не вишикувані в атакувальні порядки – і це не робиться за день.

Агентство Телевидения Новости

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