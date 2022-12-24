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Театр Пушкіна у Харкові більше не Пушкіна

Театр Пушкіна у Харкові більше не Пушкіна

І не російської драми. Депутати облради перейменували установу. Щоправда сталося це фактично з четвертого разу. То не вистачало голосів на рішення, то на кворуму.

Сьогодні за проголосувало 89 обранців

У пояснювальний записці йшлося про те, що колектив вкотре наголошує на тому, що хоче працювати за законами України, включив до свого репертуару твори українських письменників, також діючі вистави, які йшли російською мовою перекладаються українською мовою.

Агентство Телевидения Новости

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