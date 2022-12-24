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Обстріл Херсона: вісім загиблих і понад пів сотні поранених

Обстріл Херсона: вісім загиблих і понад пів сотні поранених

Війська РФ обстріляли за “Градів” ринок, торговельний центр і житлові будинки в центрі Херсона. Відкрито кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

Внаслідок ударів, завданих російськими військами по центру Херсона у суботу, 24 грудня, загинули щонайменше вісім людей, ще 58 – зазнали поранень.

“Росіяни завдали удару по центру міста. Атакували ринок, торговельний центр, житлові будинки, адмінбудівлі – місця, де перебуває найбільше людей”, – повідомив в Telegram голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Він додав, що 18 людей знаходяться у важкому стані, лікарі борються за їхні життя. “Тут навіть поруч немає військових об’єктів. Це цілеспрямований удар по мирних людях”, – написав голова ОВА.

За словами заступника голови Офісу президента України Кирила Тимошенка, удар по місту був завданий з реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) “Град”.

Агентство Телевидения Новости

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