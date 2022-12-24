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Слідчі встановлюють свідків смертельного ДТП у Валках
3 листопада в період часу з 16:00 до 17:00 на перехресті вулиць Харківська та Пушкіна в місті Валки Харківської області автомобіль “Фольксваген” скоїв наїзд на двох пішоходів, які отримали тілесні ушкодження.
Один з постраждалих помер в лікарні.
Шановні громадяни, якщо ви стали свідками ДТП, просимо повідомити за телефоном 097-222-6970 до відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Харківській області до слідчого Волкова Ігоря Костянтиновича.