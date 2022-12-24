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Чи буде сніг в Україні на новорічні свята: прогноз синоптика

Чи буде сніг в Україні на новорічні свята: прогноз синоптика

До кінця 2022 року та на початку 2023-го погода в Україні буде аномально теплою. На новорічні свята не варто очікувати снігу.

.  Про це повідомив синоптик Ігор Кібальчич у Facebook.

“До кінця поточного року та на початку наступного очікується зовсім не зимова погода. Натомість буде тепло та малосніжно. Арктичний “удар” у Північній Америці запустив конвейер тепла з Атлантики до Європи. Через це до кінця грудня та на початку січня в країні зберігатиметься аномально тепла погода з опадами переважно у вигляді дощу та мряки”, – написав він.

За даними синоптика, на Різдво та Новий рік сніговий покрив буде відсутній у більшості областей. Раніше синоптикиня Наталя Діденко повідомила, що погода в Україні на Новий 2023 рік буде без опадів та теплою, тому її навряд чи можна буде назвати новорічною

Агентство Телевидения Новости

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