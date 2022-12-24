В Харкові нетвереза водійка скоїла ДТП та втекла, проте невдовзі була затримана   

Сьогодні вдень на лінію 102 надійшов виклик про ДТП без потерпілих. За попередньою інформацією, на вулиці Миколи Бажана авто Mitsubishi Outlander здійснило наїзд на припарковане авто Mitsubishi Pajero, після чого поїхало в невідомому напрямку.

Патрульні виявили та зупинили розшукуваний автомобіль на площі Національної гвардії. За кермом перебувала громадянка, яка мала явні ознаки алкогольного сп‘яніння.

Кермувальниця пройшла огляд на стан сп‘яніння на місці зупинки за допомогою газоаналізатора Drager. Прилад показав результат у вигляді трьох стрілок ⬆️⬆️⬆️, що свідчить про перевищення граничного виміру. Від огляду на стан алкогольного сп‘яніння у лікаря нарколога жінка відмовилась.

На громадянку патрульні склали адміністративні протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП), ст. 122-4 (Залишення місця ДТП), ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп‘яніння), а також адміністративну постанову за ч.2 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має права керування) КУпАП.

Надалі адміністративні матеріали передадуть до суду.

Агентство Телевидения Новости