Порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі: під Харковом горів будинок

За добу з 24 по 25 грудня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 20 оперативних виїздів, з яких:

10 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинили ворожі обстріли;

5 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

1 – на чергування;

4 – інші виїзди.

Пожежа, спричинена ворогом зафіксована в Ізюмському районі області.

О 09:35 рятувальники з Куп’янська виїздили на обстеження приватного домоволодіння у селищі Подоли Куп’янської громади, яке обставляли російські загарбники. Внаслідок терору мирного населення загинув власник обстріляного домоволодіння, а його дружина зазнала поранень. Пожежі в даному випадку не зафіксовано.

Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації печі на твердому паливі 55-річний чоловік отримав опіки. Подія сталась о 19:30 у приватному житловому будинку за адресою: Харківський район, Люботинська громада, селище Санжари, вул. Травнева, 2. На момент прибуття рятувальників 48-ДПРЧ в оселі горіла одна з кімнат на площі 20 кв. метрів. Рятувальники локалізували вогонь о 20:10, загасили о 21:40. Постраждалий отримав незначні опіки обличчя, коли намагався самостійно загасити полум’я.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 49 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міста Куп’янська селища Пісочин рятувальники доставили 13,5 тон питної і технічної води.

Агентство Телевидения Новости