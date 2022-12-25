США та Канаду накрив зимовий шторм: щонайменше 19 людей загинули, сотні тисяч – без світла

Зимовий шторм огорнув більшу частину США та Канаду, спричинивши хуртовини, крижані дощі та майже рекордно низьку температуру. Щонайменше 19 смертей пов’язують із цим штормом. Тисячі людей залишилися без світла у святковий період, пише Громадське.

Негоду у Північній Америці спричинив так званий вибуховий циклогенез, який також називають «метеорологічною бомбою». Це не рідкісне явище, проте воно спричиняє дуже сильні шторми зі шквальними вітрами, які приносять сильний сніг або дощ. Люди часто сприймають вибуховий циклогенез за ураган або тайфун, хоча вони різняться.

Шторм накрив значну частину континенту, простягнувшись від Великих озер біля Канади до Ріо-Гранде вздовж кордону з Мексикою. Близько 60% населення США отримали попередження про складні погодні умови та зниження температури.

Як зазначається, єдиним регіоном США, який майже не постраждав від холодної погоди, є Каліфорнія. Там континентальні гірські хребти допомагають захистити штат. У Канаді найбільше постраждали Онтаріо та Квебек.

Наразі відомо про щонайменше 19 смертей, які називають пов’язаними зі штормом. Деякі люди померли через ДТП під час шторму. Наприклад, в Огайо в аварію потрапили майже 50 автівок, спричинивши смерть 4 водіїв. Також фіксували смерті через низьку температуру, падіння гілок дерев та інших наслідків шторму. Щонайменше двоє людей у Баффало померли, не дочекавшись швидкої, яка не змогла дістатися до них через хуртовину.

Загалом майже 250 мільйонів людей постраждали від шторму. Так, у святковий період тисячі людей у США та Канаді залишилися без світла, авіаперевізники змушені були скасовувати рейси, закриті деякі прикордонні пункти.

Агентство Телевидения Новости