Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:00
Просмотров: 69

В Харкові затримали двох наркоторговців

В Харкові затримали двох наркоторговців

Поліцейські затримали двох чоловік, які розповсюджували наркотичні речовини у Харкові: вилучено 227 згортків, загальна вартість яких за цінами «чорного ринку» складає близько 200 тисяч гривень. 

Поліцейські затримали 39-річного неодноразово засудженого харків’янина та його 47-річного спільника під час спроби розповсюдження наркотичних речовин шляхом «закладок».

За допомогою даних із вилучених у зловмисників мобільних телефонів встановлено схему розповсюдження метадону. Зловмисники через інтернет-месенджери знаходили покупців і там же, після оплати, повідомляли адреси та місця схованок наркотичних засобів.

Обох чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 