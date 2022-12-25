В Харкові затримали двох наркоторговців

Поліцейські затримали двох чоловік, які розповсюджували наркотичні речовини у Харкові: вилучено 227 згортків, загальна вартість яких за цінами «чорного ринку» складає близько 200 тисяч гривень.

Поліцейські затримали 39-річного неодноразово засудженого харків’янина та його 47-річного спільника під час спроби розповсюдження наркотичних речовин шляхом «закладок».

За допомогою даних із вилучених у зловмисників мобільних телефонів встановлено схему розповсюдження метадону. Зловмисники через інтернет-месенджери знаходили покупців і там же, після оплати, повідомляли адреси та місця схованок наркотичних засобів.

Обох чоловіків затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Правоохоронці встановлюють канали надходження наркотичних засобів, а також інших осіб, причетних до вчинення злочину.

Агентство Телевидения Новости