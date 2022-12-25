Розбійний напад на приватний будинок в Чугуївському районі: затримано трьох підозрюваних

Оперативники карного розшуку Харківщини викрили групу зловмисників у розбійному нападі на приватне домоволодіння. Троє невідомих у військовій формі зі зброєю увірвалися до будинку, зв’язали власника та заволоділи крупною сумою грошей і золотими прикрасами.

Кропітка робота поліцейських щодо встановлення причетних до тяжкого злочину осіб тривала близько місяця.

Зловмисниками виявилися 55-річний та 43-річний мешканці Чугуївського району та 51-річний житель Харківської області.

Речові докази вилучено.

Двом мешканцям Чугуївщини слідчі повідомили про підозру у скоєнні розбійного нападу.

Щодо третього фігуранта проводяться оперативно-розшукові заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності.

Агентство Телевидения Новости