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По всій Україні вдруге за день звучить повітряна тривога

По всій Україні вдруге за день звучить повітряна тривога

Влада вдруге за день оголосила повітряну тривогу по всій території України.

О 14:26 сирени почали лунати у Києві та Львівській області. 

За кілька хвилин сигнали тривоги поширились по всій території країни, пише Українська Правда.

«Беларускі Гаюн» повідомив о 14:00 в Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц». 

А згодом у Брановичах і Мачулищах підняли в небо винищувач і МіГ-31К вкс рф, який може нести ракети «Кинджал».

Агентство Телевидения Новости

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