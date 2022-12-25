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По всій Україні вдруге за день звучить повітряна тривога
Влада вдруге за день оголосила повітряну тривогу по всій території України.
О 14:26 сирени почали лунати у Києві та Львівській області.
За кілька хвилин сигнали тривоги поширились по всій території країни, пише Українська Правда.
«Беларускі Гаюн» повідомив о 14:00 в Мачулищах (Білорусь) злетів літак дальнього радіолокаційного стеження Іл-76 А-50У «Сергій Атаянц».
А згодом у Брановичах і Мачулищах підняли в небо винищувач і МіГ-31К вкс рф, який може нести ракети «Кинджал».