Вифлеємський вогонь миру передали пластуни нацгвардійцям у Харкові

Церемонія передачі Вифлеємського вогню миру пройшла у Храмі Святого Іоанна Богослова 25 грудня у Харкові. Його отримали усі представники Сил оборони Харкова, серед яких військовослужбовці 5-ї Слобожанської бригади та 3 бригади оперативного призначення Національної гвардії України.

Вифлеємський вогонь миру – це міжнародна щорічна скаутська акція до святкувань Різдва Христового, котра полягає у поширенні символічного вогню, запаленого на місці народження Ісуса Христа. Вогонь миру символізує перемогу добра над злом і початок різдвяно-новорічних свят.

Олег Фомін, заступник командира 5 Слобожанської бригади

Різдвяний вогонь буде для кожного з нас символом родинного тепла, за яким ми так скучили, символом світлої віри, затишку і миру, який ми обов’язково здобудемо з Перемогою! Ми воюємо заради того, аби життя, добро і правда перемогли!

Символічний вогонь вже сьогодні запалав в усіх підрозділах Нацгвардії на Харківщині.

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