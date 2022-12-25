Різдво в окопах: чи святкують захисники Харкова та які настрої у військових

Привітати бійців нацгвардії та подарувати святковий настрій вирішили актори театру Шевченка та вирушили до захисників Харкова.

Хочемо поздоровити вас, бійців Нацгвардії України, з Різдвом Христовим, Новим роком. Хай з вами завжди буде вдача, будьте здорові, щасливі й веселі, нехай Господь оберігає вас.

Український народний фарс часів війни. Вистава, яку ще ніхто не бачив під назвою «Нехай щастить». Військові першими побачили невеличкі фрагменти спектаклю.

Степан Пасічник, головний режисер Харківського театру ім. Т. Шевченка

Це стилізація п’єси грузинського драматурга Баса Джанікашвілі. В нього п’єса називається «Війнонька», вона дуже коротенька. Написана в ті часи, коли Грузія переживала те й саме, що переживаємо зараз ми. В деже саркастичному, іронічному стилі. В ми взяли і переробили її під наш сюжет.

Роман Жиров, актор Харківського театру ім. Т. Шевченка

Ідея в п’єсі, в виставі, як ми зробили, я граю діда Семена, який перетворюється на козака. Такий типовий український стиль. Намагаюся нести цей стиль, заряд, щоб ми підіймали бойовий дух бійців, переселенців – всіх, кому можемо зіграти. Всіх, хто хоче для України.

Степан Пасічник, головний режисер Харківського театру ім. Т. Шевченка

Розуміючи, в яких умовах і яку роботу виконують наші бійці, хотілося, щоб в ці святкові дні посміхнулися і почули те тепло, яким ми ділимося. Ми бачимо їхні посмішки – і самим стає тепло.

Погода святковому настрою не сприяє. І хоча зараз тут відносно тихо, ялинку ставити не планують – вистачає й інших завдань.

Ігор, нацгвардієць

Наблюдение, в обороне стоять, простая задача. Обнаружение беспилотников, людей, объектов. И докладывать начальству, пока только так. Чтоб пойти за елочкой, надо вот так в грязь влезть. Нам быстрее чтоб война закончилась, будет уже елочка дома.

Олег в нацгвардії з літа – відсвяткував свій день народження у липні та пішов у військомат. Каже, після того, що довелося пережити у рідному Харкові, йому тепер нічого не страшно.

Олег, нацгвардієць

Я на Горизонте жил под обстрелами 2 месяца. То, что самолеты тут летают – меня это не пугает, я видел как бомбы падали. Именно сидел курил и видел как упала бомба. 2 супермаркет и боулинг – все.

За словами капелана, вшанування традицій важливо, та коли саме святкувати Різдво, 25 грудня чи 7 січня, різниці немає.

отець Олександр, капелан НГУ

Свято в славу Господа – завжди буде свято. І це буде 25, 26 чи 7 – це велике-велике свято Різдва Христова. Тому, якого б дня ми не святкували, бог потрібен нам в душі, і щоб ми завжди його пам’ятали, поклонятися і покорятися.

У військовій частині, куди також завітали актори, ще не знають, яким в них буде Новий рік та чи дозволить командир святкувати.

Віктор, нацгвардієць

Перебуваємо на даний час на першому секторі оборони міста Харкова для зупинення противника з боку рос. федерації.

У Сергія з Миколаєва це вже будуть другі новорічні свята в компанії побратимів. На початку війни під час авіаудару чоловік отримати поранення та після лікування повернувся до служби.

Сергій, нацгвардієць

Мені було проведено дві операції та місяць реабілітації. Повернувся, тому що якось було не по собі, що хлопці будуть знаходитися тут, переживати це, а я буду в західній частині країни сидіти і нічого не робити. І якось було не по собі.

Святковий тур до бійців пройшов вдало, кажуть актори, тож тепер на нову п’єсу чекає прем’єра у Харкові, вже у повному форматі.





Агентство Телевидения Новости