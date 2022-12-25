На Харківщині відновили черговий міст

Міст в селі Мартове, що Чугуївському районі, на Печенізькому водосховищі окупанти знищили в вересні, коли відступали.

Нині об’єкт відновлено, повідомили в ХОВА. Напередодні через міст поновили рух транспорту. Цей шляхопровід значно полегшить перевезення гуманітарної допомоги і медикаментів, мешканцям постраждалих населених пунктів та деокупованих територій регіону.

Фахівці ДП «Дороги Харківщини» виконали великий обсяг робіт: демонтували зруйновані конструкції, звели нові прогонні балки, провели армування та бетонування нової монолітної плити і тротуарів, улаштували гідроізоляцію, застелили нове асфальтне покриття.

Тривають роботи з відновлення інших об’єктів, що зруйновані окупантами.

Агентство Телевидения Новости