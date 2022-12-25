ЗСУ протягом доби завдали 3 удари по районах зосередження окупантів та уразили 5 пунктів управління

Зведення Генштабу ЗСУ станом на вечір 25 грудня. 305 доба війни.

Протягом доби окупанти завдали ракетного удару по району Куп’янська Харківської області. Також здійснили понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Слобожанському напрямку мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Стрілеча, Стариця, Землянки, Устинівка та Вільхуватка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого ураження з танків та артилерії зазнали райони понад 25 населених пунктів. Серед них – Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Берестове на Харківщині; Площанка, Діброва і Червонопопівка Луганської області та Ямполівка – Донецької.

Підтверджено ураження живої сили та техніки загарбників у попередні дні. Так, в Донецькій області, знищено 4 самохідні артилерійські установки 2С7 «Піон». А в районі Забариного Херсонської області уражено штаб окупантів, де проводилась нарада офіцерів південного військового округу збройних сил російської федерації. В результаті – до 70 військовослужбовців отримали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили противника.

Детальна інформація по ситуації на інших напрямках – в зведенні Генштабу ЗСУ.

Агентство Телевидения Новости