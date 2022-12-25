В Харкові троє чоловіків 6 годин знущалися над підлітком: поліція встановлює обставини
Встановлено, що в ніч на 25 грудня компанія, в якій перебували троє дорослих чоловіків та 15-річний підліток, розпивали алкогольні напої за місцем мешкання одного з дорослих.
Між чоловіками та неповнолітнім виник конфлікт, в ході якого дорослі почали знущатися над підлітком. Хлопця понад 6 годин били та завдавали інші тілесні ушкодження. Лише вранці неповнолітній втік від кривдників.
Наразі підлітку надається медична допомога.
Двоє учасників події 19 і 30 років встановлені та опитані працівниками поліції. Місцезнаходження третього порушника встановлюється.
Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.