В Харкові троє чоловіків 6 годин знущалися над підлітком: поліція встановлює обставини

Встановлено, що в ніч на 25 грудня компанія, в якій перебували троє дорослих чоловіків та 15-річний підліток, розпивали алкогольні напої за місцем мешкання одного з дорослих.

Між чоловіками та неповнолітнім виник конфлікт, в ході якого дорослі почали знущатися над підлітком. Хлопця понад 6 годин били та завдавали інші тілесні ушкодження. Лише вранці неповнолітній втік від кривдників.

Наразі підлітку надається медична допомога.

Двоє учасників події 19 і 30 років встановлені та опитані працівниками поліції. Місцезнаходження третього порушника встановлюється.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Агентство Телевидения Новости