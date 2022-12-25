Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 21:53
Просмотров: 72

В Харкові троє чоловіків 6 годин знущалися над підлітком: поліція встановлює обставини

В Харкові троє чоловіків 6 годин знущалися над підлітком: поліція встановлює обставини

Встановлено, що в ніч на 25 грудня компанія, в якій перебували троє дорослих чоловіків та 15-річний підліток, розпивали алкогольні напої за місцем мешкання одного з дорослих.

Між чоловіками та неповнолітнім виник конфлікт, в ході якого дорослі почали знущатися над підлітком. Хлопця понад 6 годин били та завдавали інші тілесні ушкодження. Лише вранці неповнолітній втік від кривдників.

Наразі підлітку надається медична допомога.

Двоє учасників події 19 і 30 років встановлені та опитані працівниками поліції. Місцезнаходження третього порушника встановлюється.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 