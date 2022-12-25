Комендантську годину не скасовують, піротехніка – під забороною: обмеження на свята

Поліція готова максимально забезпечити безпеку громадян на період зимових свят. Також правоохоронці контролюватимуть дотримання всіх вимог воєнного стану, зокрема, комендантської години і заборони на піротехнічні засоби. Про це Суспільному в ефірі єдиного телемарафону розповіла речниця Нацполіції України Мар’яна Рева.

«Перш за все, люди повинні пам’ятати про те, що існує комендантська година, і про те, що не можна ігнорувати сигнали повітряної тривоги, незалежно від того, який це день – святковий чи не святковий. Ми розуміємо, наскільки підступним є наш ворог, який з цинічним задоволенням, можливо, буде намагатися зіпсувати нам святкові дні», – сказала Рева.

Вона пояснила, що є певні вимоги комендантської години, незалежно від того святковий чи не святковий день. Поліцейські будуть перевіряти людей, документи, доставляти в підрозділи поліції для встановлення особи чи для перевірки цієї особи.

«Тобто люди повинні розуміти, що це може бути і ставитися до цього з розумінням. Наразі йде війна, особливі безпекові заходи проводяться поліцією. Немає винятків – святковий чи не святковий день», – сказала Рева.

Вона також наголосила, що в підрозділах поліції, в розгорнутих мобільних пунктах поліції діють пункти обігріву.

«І якщо особа опинилася в комендантську годину на вулиці, не може вчасно повернутися додому чи туди, куди хотіла, то можна звернутися в ці пункти і пробути там до закінчення комендантської години», – пояснила речниця Нацполіції.

Рева також нагадала, що піротехнічні засоби – і їх реалізація, і їх використання – по всій території України заборонені.

«Тому поліція буде реагувати на випадки (продаж чи застосування – ред). Звертаюся до людей, які мають певний намір це зробити – не робіть цього. Подумайте про людей, які психологічно важко переживають умови війни, які можуть сприйняти звуки салютів за звуки вибухів», – сказала Рева.

Покарання залежить від того, як буде кваліфікуватися вчинок. Це може бути штраф, можуть бути виправні роботи, сказала Рева.

Агентство Телевидения Новости