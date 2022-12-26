Харківська правозахисна група отримає частину з Нобелівської премії миру,

Про це повідомили на офіційному сайті організації, передає Укрінформ.

“Харківська правозахисна група (ХПГ), яка є єдиним діючим в Україні членом Міжнародного Меморіалу, стала лауреатом Нобелівської премії миру 2022 року разом із іншими меморіальськими організаціями. Крім того, ХПГ отримає 1 666 666 шведських крон – половину від присудженої Меморіалу грошової частини премії. Уся ця сума буде спрямована на допомогу цивільному населенню: родинам, члени яких загинули через російське вторгнення”, – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 7 жовтня оголосили, що цьогорічну Нобелівську премію миру отримують українська правозахисна організація Центр громадянських свобод, Міжнародний Меморіал та білоруський правозахисник Олесь Біляцький.

У пресрелізі було вказано, що нагороду отримує “російський Меморіал”, однак пізніше Норвезький нобелівський комітет у листі уточнив, що нагороду отримує саме Міжнародний Меморіал, який об’єднує окремі юридичні особи з назвою “Меморіал”, зареєстровані у росії (32 юридичні особи), Україні (чотири юридичні особи), Італії, Франції, Німеччині та Бельгії, а також чотири структурні відділення у Франції, Чехії, Україні та Пермському краї росії.

Харківська правозахисна група, яка починала свою роботу як “Харківський Меморіал” наприкінці вісімдесятих, наразі залишається єдиним активним відділенням Меморіалу в Україні. Директор ХПГ Євген Захаров також є членом правління Міжнародного Меморіалу з 1994 року.

За свою тридцятирічну історію ХПГ допомогла сотням тисяч людей, надала безкоштовну правову допомогу десяткам тисяч людей та виграла понад 150 справ у Європейському суді з прав людини (найбільше в Україні серед недержавних організацій), не програвши жодної справи. Ще 500 поданих заяв очікують на рішення Європейського суду.

Серед досягнень ХПГ – успішна кампанія щодо скасування смертної кари в Україні, участь у створенні та лобіюванні Кримінального процесуального кодексу, системи безоплатної правової допомоги, закону “Про доступ до публічної інформації”. ХПГ часто оплачувала роботу кваліфікованих адвокатів у гучних судових процесах, серед останніх – дифамаційний позов Віктора Медведчука проти Вахтанга Кіпіані через книжку “Справа Василя Стуса”.

Також зазначається, що разом із іншим лауреатом Нобелівської премії миру, Центром громадянських свобод, та Українською Гельсінкською спілкою з прав людини, Харківська правозахисна група у березні 2022 року започаткувала ініціативу T4P (Трибунал для Путіна), якій вдалося зібрати дані про десятки тисяч воєнних злочинів під час вторгнення росії в Україну.

Агентство Телевидения Новости