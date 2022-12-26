Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 11:02
Просмотров: 98

Україна в понеділок порушить питання про виключення Росії з Радбезу ООН – Кулеба

Україна в понеділок порушить питання про виключення Росії з Радбезу ООН – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що 26 грудня Україною буде офіційно порушено питання виключення РФ із Ради безпеки ООН.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише “Європейська правда” із посиланням на Інтерфакс-Україна.

“Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією… У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об’єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь – ні, ні”, – сказав Кулеба у неділю ввечері.

Міністр упевнений, що після поразки Росії у розв’язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії.

“І хоча ця тема поки що не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, “але нижче за рівень люди вже ставлять питання”, – додав він.

Раніше Кулеба звинуватив ООН у бездіяльності щодо направлення місії для вивчення ударів РФ за допомогою іранських безпілотників по цивільній інфраструктурі України.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 