Україна в понеділок порушить питання про виключення Росії з Радбезу ООН – Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що 26 грудня Україною буде офіційно порушено питання виключення РФ із Ради безпеки ООН.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, пише “Європейська правда” із посиланням на Інтерфакс-Україна.

“Завтра ми офіційно виступимо з такою позицією… У нас питання дуже просте: а чи має право Росія залишатися постійним членом Ради безпеки ООН і бути в Організації Об’єднаних Націй взагалі? У нас є переконлива та аргументована відповідь – ні, ні”, – сказав Кулеба у неділю ввечері.

Міністр упевнений, що після поразки Росії у розв’язаній війні питання її майбутнього перестає бути табу для світової дипломатії.

“І хоча ця тема поки що не обговорюється на пресконференціях і в публічних заявах лідерів держав і урядів, “але нижче за рівень люди вже ставлять питання”, – додав він.

Раніше Кулеба звинуватив ООН у бездіяльності щодо направлення місії для вивчення ударів РФ за допомогою іранських безпілотників по цивільній інфраструктурі України.

Агентство Телевидения Новости