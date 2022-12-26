Знеболювальне, кровоспинне та засоби від застуди: що волонтери везуть в Бахмут

Бахмут, найгарячіша точка фронту. Саме туди харківські волонтери відправилися з черговою партією гуманітарної допомоги для військових.

Цього разу також зібрали найнеобхідніше: ліки та медичні засоби для надання першої допомоги пораненим та медицину для стаціонарного лікування поранених. Всього – на суму більш ніж 800 тисяч гривень. Зібрали та доставили медикаменти у Бахмут волонтери з БФ «Слобожанська Варта» разом зі «Штабом 24.02» та ББЦ «ВІРА».

Для надання допомоги пораненим щодня потрібні знеболювальні препарати, катетери, багато шприців та системи для крапельниць, шовний матеріал (вікрил) та парамедичні ножиці, ізотермічні та зігріваючі ковдри, кровоспинні засоби.

Також постійна потреба в протипростудних засобах: спреях, чаях, льодяниках від болю в горлі. Тож новий збір для допомоги військовим у Бахмуті вже відкрито.

Агентство Телевидения Новости