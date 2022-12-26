Харківські поліцейські зафіксували наслідки російських атак за минулу добу

Під прицілом військових рф опинилися населені пункти на Куп’янському, Харківському, Чугуївському напрямках.

Окупанти гатили по районах з різних видів зброї.

Інформація про пошкодження оселі надійшла до поліції від жителя прикордонного села Вовчанські Хутори. Руйнацій зазнали паркан, ворота, будинок, вiкна, кровля, фасад, лінія електропередач.

Загиблих та поранених серед мирного населення немає.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.

Агентство Телевидения Новости