У Китаї сплеск захворюваності на COVID-19. За 20 днів грудня підхопити інфекцію могли 250 млн людей

Китай припиняє публікувати щоденні дані про COVID-19 на тлі сплеску захворювання. За даними медіа, за перші 20 днів грудня у країні виявили 250 мільйонів випадків інфікування — це приблизно 18% населення Китаю.

Про велику кількість інфекцій повідомили Bloomberg News і Financial Times. Журналісти посилаються на інформацію високопосадовців у сфері охорони здоров’я Китаю. За їхніми словами, дані про захворювання 21 грудня оголосили на внутрішньому засіданні Національної комісії охорони здоров’я Китаю (NHC), пише Громадське.

Видання пишуть, що на засіданні повідомили, що лише за 20 грудня у 37 мільйонів людей у Китаї виявили COVID-19. Ці числа відрізняються від тих, що офіційно оприлюднювали. Так, публічно влада заявляла про 3049 інфекцій того дня.

Публічно NHC повідомило про 62 592 випадки COVID-19 за перші 20 днів грудня. Натомість на внутрішньому засіданні оцінювали, що 250 мільйонів людей могли підхопити COVID-19 за цей же період. Невідомо, як посадовці отримали такі оцінки.

Крім того, 23 грудня представник місцевої охорони здоров’я в Циндао заявив, що 10-мільйонному місті щодня реєструють від 490 тисяч до 530 тисяч нових випадків COVID-19. Цю інформацію спершу поширили державні медіа, але згодом її прибрали.

Після поширення інформації про ймовірно високий рівень захворюваності NHC припинила публікувати щоденні дані про COVID-19, пише The Guardian. Інформацію про захворювання тепер публікуватиме Китайський центр із контролю та профілактики захворювань, але як регулярно — невідомо.

Попри сплеск заражень, NHC не повідомляв про жодну смерть через коронавірус упродовж 4 днів поспіль, до того, як припинити публікувати щоденну статистику. Китай звузив своє визначення смерті від COVID-19: враховують лише випадки смерті від пневмонії, спричиненої коронавірусом, або дихальної недостатності.

Офіційно в Китаї за останні два тижні зареєстрували менш ніж 10 летальних випадків, пов’язаних із COVID-19, однак сплеск попиту на крематорії розглядають як доказ того, що справжня кількість смертей набагато вища.

«Нульова політика» щодо COVID-19

На початку грудня Китай скасував свою «нульову політику» щодо коронавірусу, яка діяла майже три роки. Влада послабила локдауни, карантини, а також скоротила тестування. Інфіковані коронавірусом або з легкими симптомами зараження коронавірусом можуть перебувати в ізоляції удома, а не переїжджати у спеціальні лікарні чи ізолятори.

Крім того, ПЛР-тести та цифрові перепустки більше не перевірятимуть для подорожей між регіонами Китаю.

Загальний рівень вакцинації у Китаї високий: 92% населення отримали принаймні одне щеплення, а 90% — два щеплення. Однак рівень ревакцинації нижчий, зокрема серед літніх людей. Лише 42,3% людей від 80 років отримали третю дозу вакцини, пише CNN. Також Voice of America пише, що китайські вакцини виявилися менш ефективними, ніж західні РНК-вакцини.

Агентство Телевидения Новости